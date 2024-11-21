Станут ли дешевле детские авиабилеты

На текущий момент, согласно Федеральным авиационным правилам, ребенок до двух лет может лететь бесплатно по России и с 90% скидкой на международных рейсах, если ему не предоставляется место. Если же отдельное место потребуется, скидка должна быть не менее 50% от цены билета. Половину стоимости за предоставленное место должны оплачивать также за детей от 2 до 12 лет. При этом родителям в подавляющем большинстве случаев перелет ребенка обходится в полную стоимость либо со скидкой не более 20% от цены билета.