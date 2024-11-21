Станут ли дешевле детские авиабилеты

Безусловно, станут, так как Госдума обсуждает с Минтрансом закон, который заставит авиакомпании четко выполнять Федеральные авиационные правила и предоставлять детям положенные скидки, заявил aif.ru член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков.
«Требование о предоставлении скидок детям до 12 лет существует и сейчас. Однако многие авиакомпании уклоняются от их выполнения, потому что в законодательстве не предусмотрены санкции за подобные нарушения, — сказал он. — После принятия закона такой возможности у перевозчиков не будет».
На текущий момент, согласно Федеральным авиационным правилам, ребенок до двух лет может лететь бесплатно по России и с 90% скидкой на международных рейсах, если ему не предоставляется место. Если же отдельное место потребуется, скидка должна быть не менее 50% от цены билета. Половину стоимости за предоставленное место должны оплачивать также за детей от 2 до 12 лет. При этом родителям в подавляющем большинстве случаев перелет ребенка обходится в полную стоимость либо со скидкой не более 20% от цены билета.