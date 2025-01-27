Стань богатым. Эксперт рассказала, как правильно копить деньги

Конечно, вы можете мечтать стать миллионером, но учитывайте, что пусть к миллионам долог. Ставьте перед собой задачи, которые выглядят достижимыми. Например, рост дохода в два—три раза реален (но вряд ли это осуществится в ближайшее время, и к тому же для этого вам придется немало потрудиться), тогда как десятикратное увеличение финансов вызывает у мозга сопротивление.