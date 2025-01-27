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Стань богатым. Эксперт рассказала, как правильно копить деньги

Чтобы не тратить лишнего и иметь заначку, нужно вести личный финансовый план.

Источник: Unsplash

Многие ошибочно считают, что личный финансовый план (ЛФП) — инструмент, предназначенный исключительно для богатых людей, которым приходится задумываться о правильном распределении финансов. На самом же деле такой план необходим каждому, независимо от уровня дохода и финансового состояния. Даже если у вас сейчас только долги и ни копейки накоплений, финансовое планирование поможет изменить ситуацию к лучшему.

Как начать планирование и для чего это нужно, aif.ru рассказывает финансовый консультант — главный эксперт Академии личных финансов Татьяна Волкова.

ЛФП — не просто документ, а стратегия, помогающая выстроить финансовую стабильность. Даже если вы находитесь в долгах или у вас полностью отсутствуют накопления, финансовый план станет вашим навигатором.

Зачем мне это надо?

ЛФП необходим:

Для обнаружения причин финансовых проблем и их решения:

Когда человек оказывается в сложной ситуации, план позволяет:

  • увидеть реальную картину доходов, расходов и долгов;
  • выявить точки роста и определить, как можно изменить ситуацию;
  • оценить сроки и ресурсы, необходимые для выхода из долгов и достижения целей.

Для достижения среднего уровня дохода:

Если вы живете «от зарплаты до зарплаты» и не видите перспектив для накоплений, ЛФП поможет:

  • понять, достижимы ли ваши цели;
  • осознать, что их достижение потребует либо больше времени, либо корректировки подхода к финансам;
  • найти резервы для формирования капитала без ущерба для качества жизни.

Для скорейшего увеличения капитала:

Обеспеченных людям ЛФП позволяет структурировать активы, выявить скрытые ресурсы и сократить сроки достижения целей. Кроме того, это открывает возможности для постановки новых задач, которые ранее могли казаться недостижимыми.

С чего начать

Действовать, как и во всём, лучше поступательно:

Шаг № 1. Поставьте цель. «Определите, чего вы хотите достичь через год, пять или двадцать лет. Цели должны быть конкретными и измеримыми, — предупреждает эксперт. Например, вместо абстрактного “накопить на машину” укажите марку, год выпуска и комплектацию, и, соответственно, цену покупки».

Шаг № 2. Оцените текущее финансовое положение: ваш доход, расходы, долги и накопления. Это даст понимание, с чего вы стартуете. Даже если у вас сейчас только ноль или минус, план поможет начать движение вперед.

Шаг № 3. Выберите методику управления бюджетом. «Одним из популярных вариантов является правило “50−30−20”, где половина дохода уходит на обязательные траты, 30% — на необязательные расходы, а 20% — на накопления, — рекомендует эксперт. — Если такое распределение кажется сложным, начните хотя бы с 10% дохода, которые будете регулярно откладывать. Работа с бюджетом может вестись в любом удобном формате: от бумажного блокнота до приложений с автоматической загрузкой данных. Главное — регулярно фиксировать доходы и расходы, чтобы видеть полную картину».

Ошибки, мешающие разбогатеть

Конечно, не всё сразу пойдет, как по маслу. Но, начиная планировать свои финансы, всё-таки постарайтесь избежать крупных промахов. Для этого эксперт советует избегать следующих ошибок:

Ошибка № 1. Полагаться исключительно на свою память, и не вести записей

Без чёткой фиксации доходов и расходов сложно видеть реальную картину. И нелегко оценить динамику изменений. Вносите данные сразу, не откладывая на потом.

Ошибка № 2. Ставить перед собой нереалистичные цели

Конечно, вы можете мечтать стать миллионером, но учитывайте, что пусть к миллионам долог. Ставьте перед собой задачи, которые выглядят достижимыми. Например, рост дохода в два—три раза реален (но вряд ли это осуществится в ближайшее время, и к тому же для этого вам придется немало потрудиться), тогда как десятикратное увеличение финансов вызывает у мозга сопротивление.

Ошибка № 3. Игнорирование инфляции

Планируйте свои приобретения с учётом изменения стоимости денег. То, что стоит сегодня одну сумму, не то, что через пять лет, а уже через год, может существенно вырасти в цене.

Ошибка № 4. Неумение (нежелание) накапливать резервы

Говорят, надо не меньше тратить, а больше зарабатывать. Но если вы привыкли спускать всё, что заработали, состоятельным человеком вам не стать. Пополнение подушки безопасности на непредвиденные расходы должно быть приоритетом. Это предотвратит взятие кредитов в экстренных ситуациях.

Ошибка № 5. Вести себя непоследовательно

Только регулярные усилия — ключ к успеху. Пропуски платежей или нерегулярные отчисления существенно снижают шансы на достижение целей.