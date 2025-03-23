Чем закончатся протесты в Турции и как это повлияет на Россию

По решению суда в Стамбуле арестован мэр города Экрем Имамоглу, ему предъявлены обвинения в коррупции и сотрудничестве с террористическими организациями. Накануне у здания суда собралась толпа демонстрантов, поддерживающих Имамоглу, в этом время мэр Стамбула находился на 4-х часовом допросе.
Его арест произошел на фоне продолжающихся акций протестов его сторонников, которые жестко подавляет полиция. Накануне по всей Турции были задержаны более 300 человек.
Примечательно, что сам глава древнего города является ключевым политическим оппонентом Реджепа Тайипа Эрдогана. Имамоглу — член Республиканской народной партии, которая противостоит Партии справедливости и развития Эрдогана. Основная электоральная база оппозиционных сил Турции как раз находится в высокоразвитых западных районах страны, в том числе, в Стамбуле.
Основная претензия Республиканской народной партии к действующему президенту — его работа в сфере национальной экономики. «Эрдономика» демонстрирует одни из худших результатов в истории Турции, а все это сказывается на недовольстве населения страны и, конечно, политических очках самого Эрдогана.
Глубокий раскол из-за Эрдогана
В разговоре с корреспондентом ВФокусе Mail эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов, комментируя ситуацию с задержанием стамбульского мэра, утверждает, что в Турции сейчас назревает раскол между сторонниками и противниками политики Эрдогана.
«С одной стороны, нынешние события демонстрируют глубину раздела, что и в политике турецкой, что и в обществе. С другой стороны, ну, вызревание турецкого общества, как это не покажется странным, такого вот критически настроенного, которому уже сильно надоедают консервативные, с одной стороны, вещи того же Эрдогана, с другой стороны, в первую очередь, его внешняя политика, которая отражается на экономике», — рассказывает эксперт.
Обвинения против Экрема Имамоглу Балмасов называет «сомнительными»: «практически любой силовик может докопаться и усмотреть в таких вещах коррупционную составляющую, поскольку непонятно куда уходят деньги. “Ну, а почему бы эта фирма, да, почему не та? А я вот вижу здесь коррупцию. А я считаю, что можно было дешевле нанять фирму, которая бы обустроила бы улицы столицы города”. Хотя эта же фирма, она была бы устроена так, что все бы начали плеваться через две недели на эти улицы».
«На примере Эрдогана очевидно, что бесконечно выезжать на ходах внешней политики в ущерб политике внутренней, в ущерб интересам граждан — это чревато, Эрдоган бесконечно увлекался проектами воссоздания Османской империи. В жертву уже были принесены многие внутренние проблемы. А арест прекрасно показывает, что глава Турции не намерен идти на попятную», — прокомментировал эксперт.
Не надо торопиться хоронить турецкую демократию
В беседе с журналистом ВФокусе Mail востоковед и преподаватель кафедры мировой политики и мировой экономики Института управления РАНХиГС Юрий Мавашев отметил, что арест Имамоглы, конечно, значимое политическое решение Эрдогана, но не определяющие всю конъюнктуру:
«Есть такая интрига, назначат ли в Республиканской народной партии, от которой Имамоглу, собственно говоря, да, должен был выбираться сегодня в рамках праймериз на президентские выборы 28-го года по плану или нет? Я имею в виду, что не повлияют ли на это как-то власти, потому что сейчас есть версия, что вполне возможно Народно-Республиканскую партию вновь возглавит господин Кемаль Кылычдароглу, который возглавлял ее раньше», — делится своей позицией эксперт.
Мавашев напомнил — Республиканская народная партия Турции является одной из старейших партий страны — ее возглавлял еще сам Ататюрк. Пока непонятно, насколько Эрдоган и его соратники пойдут далеко в политической борьбе с членами РНП. Эксперт подметил, что «несмотря на весь драматизм происходящего, не нужно торопиться хоронить турецкую демократию».
На вопрос о взаимоотношениях с Россией Юрий Мавашев объяснил, что за членами-политиками РНП не замечено каких-то серьезных антироссийских заявлений: «Я говорю об этом вполне откровенно и вполне открыто — понимаете, республиканская партия не проявила себя, у нее не было возможности за последние 30 с лишним лет проявить себя на антироссийском поприще так, как это делала, допустим, партия Эрдогана».
Как указал эксперт, большинство антироссийских заявлений, а также политика по поддержке Украины проводилась именно со стороны соратников и сторонников Эрдогана: на лицо поставки оружия ВСУ и резня, учиненная протурецкими силами в Сирии.
Пока РНП себя никак не проявила по отношению к России, судить можно только о нынешних решениях её членов, как, например, голосование против принятия Финляндии в состав НАТО, говорит востоковед, сторонники Имамоглу в отличие от Эрдогана были против принятия северных стран в состав евроатлантического альянса.
«В моем понимании, приход Народной республиканской партии и ее кандидатов, естественно, конституционным путем, законным путем, к власти, способствовал бы нормализации, наоборот, российско-турецких отношений, судя по тому, что сегодня они далеки от нормальности», — заключил Юрий Мавашев.