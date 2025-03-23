Чем закончатся протесты в Турции и как это повлияет на Россию

Обвинения против Экрема Имамоглу Балмасов называет «сомнительными»: «практически любой силовик может докопаться и усмотреть в таких вещах коррупционную составляющую, поскольку непонятно куда уходят деньги. “Ну, а почему бы эта фирма, да, почему не та? А я вот вижу здесь коррупцию. А я считаю, что можно было дешевле нанять фирму, которая бы обустроила бы улицы столицы города”. Хотя эта же фирма, она была бы устроена так, что все бы начали плеваться через две недели на эти улицы».