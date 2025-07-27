«Стамбульская ловушка»: Марков заявил о сговоре «тройки ЗЭТ» против Путина

В качестве альтернативного сценария политолог рассматривает возможную встречу Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и Дональда Трампа в Пекине 3 сентября. Эта дата приурочена к 80-летию окончания Второй мировой войны. Визит российского президента в Китай в эти сроки подтвержден официально. Трамп также подтвердил получение приглашения от Си Цзиньпина и не исключил такой поездки. По мнению Маркова, на этой встрече вопросы мира на Украине могли бы решаться на условиях, более близких к российским.