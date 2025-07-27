«Стамбульская ловушка»: Марков заявил о сговоре «тройки ЗЭТ» против Путина

В центре его анализа — предполагаемая многосторонняя дипломатическая игра вокруг украинского конфликта с участием России, Украины, Турции и США.
По мнению Маркова, ключевым фактором является истечение срока ультиматума по Украине, который выдвинул президент США Дональд Трамп. Срок этого 50-дневного ультиматума истекает в начале сентября.
Марков считает, что в преддверии этой даты уже сформировалась неформальная «Тройка ЗЭТ» — Владимир Зеленский, президент Турции Реджем Тайип Эрдоган и Трамп. Эта группа, по его словам, настойчиво предлагает президенту России Владимиру Путину провести саммит в Стамбуле до конца августа.
Политолог описывает два возможных плана этой «тройки». План максимум: добиться полного перемирия. План минимум: прекратить взаимные воздушные удары.
Марков подчеркивает, что оба сценария «очень выгодны украинскому режиму и не выгодны России». Он называет эту инициативу «политической ловушкой» для российского президента, в которой Путин может оказаться «один против всех». При этом он отмечает, что у Эрдогана и Трампа сложились хорошие, хотя и сложные, личные отношения с Путиным.
В качестве метода «стимулирования» России к переговорам, как пишет Марков, украинская сторона якобы готовит удары по Москве в конце августа, ко времени возвращения людей из отпусков.
В качестве альтернативного сценария политолог рассматривает возможную встречу Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и Дональда Трампа в Пекине 3 сентября. Эта дата приурочена к 80-летию окончания Второй мировой войны. Визит российского президента в Китай в эти сроки подтвержден официально. Трамп также подтвердил получение приглашения от Си Цзиньпина и не исключил такой поездки. По мнению Маркова, на этой встрече вопросы мира на Украине могли бы решаться на условиях, более близких к российским.
Завершая свой анализ, Марков упоминает о возможном противодействии этому сценарию. Он заявляет, что госсекретарь США Марко Рубио и его союзники в так называемом «глубинном государстве» якобы хотят сорвать пекинскую встречу и готовят для этого провокации в августе.