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Стало известно, жительницы каких городов России тратят больше всех денег на сумки

Лидерами стали Москва, Краснодар и Санкт-Петербург. Об этом сообщили аналитики SOKOLOV и Lamoda.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Эксперты поделились своими данными с изданием «Сноб». Согласно результатам исследования, заплатить за новый аксессуар до 50 тысяч рублей могут 18% жительниц Москвы. Второе место разделили Краснодар и Санкт-Петербург (по 12%). Далее следуют ростовчанки (9%) и саратовчанки (8%).

Замыкают топ-5 жительницы Воронежа и Волгограда. Там потратить на сумку до 50 тысяч рублей согласны по 6%.

В общей сложности большинство, 73%, россиянок готовы выделять на этот аксессуар в среднем до 5 тысяч рублей, 19% — от 5 до 10 тысяч рублей, 4% — от 10 до 25 тысяч рублей.

65% женщин сообщили, что могут обойтись без люксовых сумок. При этом 35% признались, что им необходим хотя бы один такой аксессуар.

Также аналитики отметили, что в первом полугодии 2024 года на бренды Furla, Coccinelle и другие премиальные марки отмечен повышенный спрос. При этом покупатели потратили на сумки на 58% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Вместе с тем россиянки уделяют больше внимания удобству сумок и их соответствию гардеробу, чем цене и бренду. Для 27% опрошенных «идеальная сумка» — это сумка черного цвета. Немного реже покупают бежевые (17%), коричневые или молочные (по 12%), а также темно-синие (10%).

Чаще всего женщины выбирают сумки из натуральной кожи (43%). Также востребованы варианты из экокожи (25%) и искусственной кожи (20%).

Кстати, черный, которому отдают предпочтение покупательницы сумок, востребован в этом и следующем сезонах. Ранее об этом и других модных трендах рассказал историк моды.