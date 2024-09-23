Стало известно, жительницы каких городов России тратят больше всех денег на сумки

Эксперты поделились своими данными с изданием «Сноб». Согласно результатам исследования, заплатить за новый аксессуар до 50 тысяч рублей могут 18% жительниц Москвы. Второе место разделили Краснодар и Санкт-Петербург (по 12%). Далее следуют ростовчанки (9%) и саратовчанки (8%).
Замыкают топ-5 жительницы Воронежа и Волгограда. Там потратить на сумку до 50 тысяч рублей согласны по 6%.
В общей сложности большинство, 73%, россиянок готовы выделять на этот аксессуар в среднем до 5 тысяч рублей, 19% — от 5 до 10 тысяч рублей, 4% — от 10 до 25 тысяч рублей.
65% женщин сообщили, что могут обойтись без люксовых сумок. При этом 35% признались, что им необходим хотя бы один такой аксессуар.
Также аналитики отметили, что в первом полугодии 2024 года на бренды Furla, Coccinelle и другие премиальные марки отмечен повышенный спрос. При этом покупатели потратили на сумки на 58% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Вместе с тем россиянки уделяют больше внимания удобству сумок и их соответствию гардеробу, чем цене и бренду. Для 27% опрошенных «идеальная сумка» — это сумка черного цвета. Немного реже покупают бежевые (17%), коричневые или молочные (по 12%), а также темно-синие (10%).
Чаще всего женщины выбирают сумки из натуральной кожи (43%). Также востребованы варианты из экокожи (25%) и искусственной кожи (20%).
Кстати, черный, которому отдают предпочтение покупательницы сумок, востребован в этом и следующем сезонах. Ранее об этом и других модных трендах рассказал историк моды.