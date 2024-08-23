Стало известно, в каком возрасте россияне чаще решаются на смену профессии

По словам эксперта, несмотря на такую статистику, есть и те, кто желает сменить профессию в возрасте до 30 лет или старше 50 лет. Они готовы пойти на переобучение и начать искать новую работу. Причем если в былые времена большинство россиян жили по принципу «школа — институт — работа», то сегодня они начинают следовать современному принципу, предполагающему продолжение обучения в течение всей жизни, рассказал Тарасов.