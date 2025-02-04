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Стало известно, в какой вуз России было сложнее всего поступить в 2024 году

МГУ оказался на 9 месте, а СПбГУ — на 22-м.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Поступление в институт — важный и волнительный момент в жизни каждого, кто на это решился: ожидание результатов ЕГЭ, вступительные испытания, публикация списков абитуриентов, где за каждой строчкой — чья-то судьба.

Спустя месяцы, впрочем, накал спадает, и драма превращается в сухую статистику, которая позволяет подготовиться к следующему сезону и предположить, чего ждать от поступления в вуз в 2025 году.

«Высшая школа экономики» в 14-й раз изучила данные поступления во все ВУЗы страны и представила результаты исследований — а мы публикуем краткую выжимку из них.

Всего эксперты изучили данные 803 российских вузов, причем только очные программы бакалавриата и магистратуры. Исследование базировалось на официальных данных самих учебных заведений.

Главный вывод, который делают авторы: студентов стало больше в целом. В 2024 году в вузы поступило 508 553 — на 17 тысяч больше, чем в 2023 году. В основном выросло количество платных мест: число бюджетных студентов увеличилось лишь на 1,6.

Наибольшей популярностью у абитуриентов пользуются вузы с технической специальностью: первые три места занимают Физтех, МИФИ и Иннополис, а из первой двадцатки каждое второе заведение имеет инженерно-технический профиль.

Из этого авторы делают вывод, что старшеклассники и их родители, во-первых, стали более готовы платить за образование, а во-вторых, снова поверили в актуальность инженерных профессий.

Средний балл ЕГЭ у поступающих на бюджетное отделение — 70,2, на платное — 64,1. В столицах этот показатель существенно выше: в Москве — 80,9/68,7, а в Санкт-Петербурге — 78,1/66,7.

Еще в 2024 году стала удобнее сама процедура поступления. Во-первых, больше не нужно предоставлять бумажный оригинал диплома или аттестата: достаточно того, что эти документы загружены на «Госуслуги». Во-вторых, списки поступивших стали более оперативно обновляться и подгружаться на портал «Госуслуг» автоматически.

Сложнее всего в ушедшем году было поступить в МФТИ — Московский физико-технический институт. Московский государственный университет расположился на 9 месте, а Санкт-Петербургский государственный университет — на 22-м. В целом же первая десятка выглядит так (в скобках — средний балл по ЕГЭ):

  1. Московский физико-технический институт, Москва (97);
  2. Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва (89,9)
  3. Университет Иннополис, Татарстан (87,5)
  4. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва (87,1)
  5. Университет ИТМО, Санкт-Петербург (86,8)
  6. Московский государственный институт международных отношений, Москва (86,6)
  7. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Санкт-Петербург (86,5)
  8. Центральный университет, Москва (84,7)
  9. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Москва (84,6)
  10. Всероссийская академия внешней торговли, Москва (83,9)

Самый сильный рост среднего балла за год — в Университете науки и технологий МИСИС (4,3) и Санкт-Петербургском горном университете (2,1) и НИУ МАИ (0,9). Ниже балл стал, например, в Казанском федеральном университете и СПбГУ — исследователи объясняют, что это связано с расширенным набором платных студентов.

Самая интересная динамика, на взгляд социологов, у Уральского федерального университета им. Б. Н. Ельцина. За последние два года число поступивших в него студентов выросло на 15%, а средний балл при этом за последний год даже вырос на 0,3 процентных пункта.

С полными результатами исследования можно ознакомиться на сайте НИУ «ВШЭ».

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