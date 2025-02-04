Стало известно, в какой вуз России было сложнее всего поступить в 2024 году

Поступление в институт — важный и волнительный момент в жизни каждого, кто на это решился: ожидание результатов ЕГЭ, вступительные испытания, публикация списков абитуриентов, где за каждой строчкой — чья-то судьба.
Спустя месяцы, впрочем, накал спадает, и драма превращается в сухую статистику, которая позволяет подготовиться к следующему сезону и предположить, чего ждать от поступления в вуз в 2025 году.
«Высшая школа экономики» в 14-й раз изучила данные поступления во все ВУЗы страны и представила результаты исследований — а мы публикуем краткую выжимку из них.
Всего эксперты изучили данные 803 российских вузов, причем только очные программы бакалавриата и магистратуры. Исследование базировалось на официальных данных самих учебных заведений.
Главный вывод, который делают авторы: студентов стало больше в целом. В 2024 году в вузы поступило 508 553 — на 17 тысяч больше, чем в 2023 году. В основном выросло количество платных мест: число бюджетных студентов увеличилось лишь на 1,6.
Наибольшей популярностью у абитуриентов пользуются вузы с технической специальностью: первые три места занимают Физтех, МИФИ и Иннополис, а из первой двадцатки каждое второе заведение имеет инженерно-технический профиль.
Из этого авторы делают вывод, что старшеклассники и их родители, во-первых, стали более готовы платить за образование, а во-вторых, снова поверили в актуальность инженерных профессий.
Средний балл ЕГЭ у поступающих на бюджетное отделение — 70,2, на платное — 64,1. В столицах этот показатель существенно выше: в Москве — 80,9/68,7, а в Санкт-Петербурге — 78,1/66,7.
Еще в 2024 году стала удобнее сама процедура поступления. Во-первых, больше не нужно предоставлять бумажный оригинал диплома или аттестата: достаточно того, что эти документы загружены на «Госуслуги». Во-вторых, списки поступивших стали более оперативно обновляться и подгружаться на портал «Госуслуг» автоматически.
Сложнее всего в ушедшем году было поступить в МФТИ — Московский физико-технический институт. Московский государственный университет расположился на 9 месте, а Санкт-Петербургский государственный университет — на 22-м. В целом же первая десятка выглядит так (в скобках — средний балл по ЕГЭ):
- Московский физико-технический институт, Москва (97);
- Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва (89,9)
- Университет Иннополис, Татарстан (87,5)
- Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва (87,1)
- Университет ИТМО, Санкт-Петербург (86,8)
- Московский государственный институт международных отношений, Москва (86,6)
- Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Санкт-Петербург (86,5)
- Центральный университет, Москва (84,7)
- Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Москва (84,6)
- Всероссийская академия внешней торговли, Москва (83,9)
Самый сильный рост среднего балла за год — в Университете науки и технологий МИСИС (4,3) и Санкт-Петербургском горном университете (2,1) и НИУ МАИ (0,9). Ниже балл стал, например, в Казанском федеральном университете и СПбГУ — исследователи объясняют, что это связано с расширенным набором платных студентов.
Самая интересная динамика, на взгляд социологов, у Уральского федерального университета им. Б. Н. Ельцина. За последние два года число поступивших в него студентов выросло на 15%, а средний балл при этом за последний год даже вырос на 0,3 процентных пункта.
С полными результатами исследования можно ознакомиться на сайте НИУ «ВШЭ».
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