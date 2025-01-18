Стало известно, в каких регионах россияне предпочитают поправлять здоровье

Алтайский край славится не только видами и возможностями для экотуризма, но и целебными минеральными источниками. Самый известный курорт региона — Белокуриха, где множество санаториев. В основном там занимаются проблемами с мышцами, нервной системой и внутренними органами. Если не хочется проходить полноценное лечение, можно просто ходить в бассейн и баню, а зимой — еще и кататься на лыжах.