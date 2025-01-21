Стало известно, в каких городах живут самые счастливые россияне

Семейные ценности важны для 30% опрошенных — они хотели бы проводить больше времени с близкими. 28% видят источник счастья в любимом хобби, а 27% жаждут признания в профессиональной сфере. Встречи с друзьями сделали бы счастливее 26% респондентов, а вот карьерный рост, выраженный в повышении в должности, важен для 24%. Столько же (24%) опрошенных связывают счастье с новыми романтическими отношениями.