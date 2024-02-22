Стало известно, связан ли храп с высоким кровяным давлением

Известно, что храп возникает, когда мягкие ткани верхних дыхательных путей вибрируют. Громкий храп нередко является признаком синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС) — многократной кратковременной остановки дыхания.
Чтобы выяснить, может ли храп повысить риск развития гипертонии, ученые провели исследование с участием 12287 человек, средний возраст которых составил 50 лет. Сначала исследователи собрали информацию о качестве сна участников. Для этого они попросили добровольцев во время ночного отдыха носить звукозаписывающие устройства. В среднем на каждого испытуемого было сделано 181 аудиозаписей.
Почти половина участников храпели более 5% времени, проводимого во сне. Около 7% храпели более 30% от продолжительности ночи. После поправки на пол, возраст и индекс массы тела стало ясно, что у людей, которые храпели дольше, диастолическое и систолическое кровяное давление было выше в среднем на 3−4 мм рт.ст. Отмечается, что более старший возраст и ожирение влияли на вероятность храпа.
Также выяснилось, что продолжительность храпа достоверно коррелировала с неконтролируемой артериальной гипертензией вне независимости от пола. Этот термин подразумевает клиническую ситуацию, при которой снижение давления не происходит при медикаментозном лечении. Ученые подсчитали, что у людей моложе 50 лет с нормальным индексом массы тела вероятность развития гипертензии увеличивалась на 98%, если они храпели.
Вероятнее всего, храп приводит к частым ночным пробуждениям, из-за которых снижается качество сна и впоследствии повышается давление. Кроме того, его резкое повышение во сне может произойти при остановке дыхания (СОАС).