Стало известно, связан ли храп с высоким кровяным давлением

Почти половина участников храпели более 5% времени, проводимого во сне. Около 7% храпели более 30% от продолжительности ночи. После поправки на пол, возраст и индекс массы тела стало ясно, что у людей, которые храпели дольше, диастолическое и систолическое кровяное давление было выше в среднем на 3−4 мм рт.ст. Отмечается, что более старший возраст и ожирение влияли на вероятность храпа.