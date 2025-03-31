Стало известно, сколько стоят на аукционах кружки из СССР

Чем дальше уходит от нас советское прошлое, тем дороже стоят его артефакты — эту аксиому нужно знать и помнить каждому, кто думает разбогатеть на антиквариате. Конечно, не все так просто, и древность кружки не делает ее сразу «золотой», тем не менее, среди старого советского чайного фарфора и керамики попадаются настоящие драгоценности.