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Стало известно, сколько стоят на аукционах кружки из СССР

Старое советское барахло кажется наследникам эпохи ненужным хламом. Но погодите выбрасывать старые кружки. Они могут стоить миллионы.

Источник: Российская газета

Чем дальше уходит от нас советское прошлое, тем дороже стоят его артефакты — эту аксиому нужно знать и помнить каждому, кто думает разбогатеть на антиквариате. Конечно, не все так просто, и древность кружки не делает ее сразу «золотой», тем не менее, среди старого советского чайного фарфора и керамики попадаются настоящие драгоценности.

Кружка с Зиновьевым

В 2021-м году на одном из торгов Северного аукционного дома была продана неприметная чайная кружка. По легенде ее владелец купил ветхую дачу в пригороде Санкт-Петербурга. Домик было решено снести, и в ходе работ возле крыльца новый владелец нашел закопанные вещи. Среди них была неприметная кружка, за которую на аукционе удалось выручить 4 600 000 рублей. Вполне себе хватит на новый «Харли Дэвидсон»! Ну или на подержанный мотоцикл и еще на машину останется.

Источник: https://northauction.ru/

На цену артефакта повлияло два фактора. Во-первых, кружка была произведена на заре Советской власти и была агитационной, а такой фарфор советского периода ценится коллекционерами во всем мире. Сбоку красовалась надпись «Да здравствует коммунистический интернационал!». А во-вторых, на ней был изображен опальный советский политик, член бюро ЦК ВКП (б) Григорий Зиновьев, расстрелянный в 1936 году. Скорее всего, именно тогда кружку и закопали — от греха подальше.

Между прочим, стартовая цена лота составляла всего 50 тысяч рублей — цена старенького мопеда.

Кружка «Молоко»

Источник: https://northauction.ru/

На площадке Северного аукционного дома за рекордные 2 600 000 рублей (цена нового мотоцикла Harley Davidson Pan America 1250 Special) был продан еще один раритет: советская фарфоровая кружка «Молоко». Она была выпущена в 1924-м году известным мастером — скульптором фарфора Натальей Данько. Это кружка-молочник в виде женской головки в восточном стиле. Высокая цена объяснялась ее сохранностью и редкой росписью.

Кружки-тоби появились в России в XIX веке и пришли к нам из Британии, где создавать изделия в форме головы человека стали веком ранее. Автор этого экспоната — Наталья Данько стала мастером еще до революции, проработав на Императорском фарфоровом заводе пять лет. Подобная кружка 1930-х годов стоит намного скромнее — около 50 000 рублей, а аналогичная, произведенная в 1960-х годах, автора Афанасьевой была продана в 2020 году за 140 000 рублей.

Источник: https://northauction.ru/

Чайная чашка Воробьевского

Вообще из советских кружек ценятся только:

  • изделия определенных авторов. Например, Данько, Вильде, Адамовича, Кобылецкой и некоторых других
  • агитационные
  • расписанные в стиле супрематизма или кубизма
  • изготовленные в 1920-х годах

Так, летом 2024 года на аукционе Сотбис была продана чайная пара уникального советского художника Алексея Воробьевского. Чашка и чайное блюдце были произведены на Ломоносовском фарфоровом заводе в Ленинграде в 1934-м году. Дизайн назывался «Арабеска и венок».На аукцион чашка попала из Британии.

Источник: www.sothebys.com

Присмотритесь — вдруг такая же есть в вашем серванте? Игра стоит свеч, ведь за чашку и блюдце коллекционеры отдали 10 000 фунтов стерлингов. По нынешнему курсу больше миллиона рублей. На новый мотоцикл не хватит, но подержанный можно купить в очень приличном состоянии.

Кружка Чехонина

За 756 фунтов стерлингов была продана в декабре 2024 года на «Сотбисе» простенькая кружка еще одного прекрасного советского художника — Сергея Чехонина. Ее произвели на государственном фарфоровом заводе в Петрограде в 1924 году.

Источник: https://www.sothebys.com/

Кружка проделала огромный путь и попала на аукцион из Франции. На наши деньги сумма невелика — что-то около 81-й тысячи рублей. Ну как не велика? На китайский дырчик (мопед) вполне хватит. А по виду и не скажешь, что есть на свете люди, готовые отдать за такое десятки тысяч рублей.

Две чайные чашки 1922-го года

Это довольно таинственный лот, который был продан в Британии на аукционе «Кристис» за неведомую сумму, которую аукционисты скрыли. Известно, что изначальная цена лота составила 4 000 фунтов стерлингов. Чашки и блюдца были изготовлены в 1922-м году, очевидно, на бывшем императорском заводе, о чем говорит вензель Николая II на донышке одной из чашек.

Источник: https://veryimportantlot.com/ru

Деревянная пивная кружка

Но ценятся не только фарфор и керамика. За 24 тысячи рублей в Санкт-Петербурге на аукционе 2020 года была продана деревянная пивная кружка из Сергиева Посада, изготовленная неизвестным мастером в начале XX века. Кружка украшена резьбой, выжиганием и раскрашена. Очевидно, коллекционеров в этом случае привлек предмет русского быта того времени.

Источник: https://northauction.ru/top/things

Их не оттолкнули ни «следы бытования», ни трещина на крышке. Старина — она и есть старина. Правда денег за нее удалось выручить не так уж и много — хватит разве что на велосипед подростку.

Агитационная пиала «РСФСР»

А вот агитационная советская пиала на «Сотбис» была оценена в 15 тысяч долларов. Правда, аукционисты скрыли информацию о том, были ли она продана и за сколько.

Источник: https://www.sothebys.com/

Ну тут как бы хозяин барин. Если есть предложение, то покупатель рано или поздно найдется. А значит, продавцу вполне хватит на новенький «Дукати». Высокая цена обусловлена годом производства «агитационной чаши», как ее назвали устроители торговой площадки, — 1921 год, и автором дизайна. Это художник Сергей Чехонин. Пиала раскрашена в стиле супрематизма. Уникальности пиале добавляют два клейма — вензель императора Николая II и серпа с молотом.

А что находится в вашем серванте?

Майя Новик