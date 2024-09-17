Стало известно, сколько россияне тратят на репетиторов

Об этом свидетельствует исследование сервисов «Работа.ру» и «Подработка». Копия есть у «Газеты.Ru». Еще 23% опрошенных тратят на дополнительные занятия — от 11% до 20%, 12% — от 21% до 30%. Только 11% родителей выделяют более 30% дохода на индивидуальные занятия для детей.