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Стало известно, сколько россияне тратят на покупки в выходные

Больше всего денег уходит на супермаркеты.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Россияне в выходные дни больше всего денег тратят на покупку одежды и обуви. Об этом рассказали в РИАМО со ссылкой на статистику банка «Русский стандарт».

Больше всего денег в выходные россияне оставляют в супермаркетах, кафе, магазинах с одеждой, обувью и косметикой, парикмахерских и салонах красоты. При этом больше всего трат приходится на первую категорию, что объясняется тем, что сейчас в универсамах можно купить все — от продуктов питания до бытовой техники.

Средняя сумма одного платежа в супермаркете в 2024 году составила 794 рубля, что на 21 рубль больше, чем было в 2023 году. Второе место заняли кафе, средний чек в которых в этом году снизился до 761 рубля по сравнению с 888 рублями в прошлом году. Любители обновлять гардероб по субботам и воскресеньям в среднем потратили 5,8 тысячи рублей.

В магазинах парфюмерии и косметики покупка в среднем обходилась в 2,4 тысячи рублей. Замыкают топ-5 популярных категорий салоны красоты и парикмахерские. Средняя сумма чека выросла с 2 645 рублей до 2773 рублей.

Ранее стало известно, сколько россияне тратят на домашних животных.