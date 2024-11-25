Стало известно, сколько россияне тратят на покупки в выходные

Средняя сумма одного платежа в супермаркете в 2024 году составила 794 рубля, что на 21 рубль больше, чем было в 2023 году. Второе место заняли кафе, средний чек в которых в этом году снизился до 761 рубля по сравнению с 888 рублями в прошлом году. Любители обновлять гардероб по субботам и воскресеньям в среднем потратили 5,8 тысячи рублей.