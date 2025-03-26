Стало известно, сколько россиян готовы отказаться от отдыха ради работы

Сервис Работа.ру провел опрос и выяснил, многие ли россияне готовы отказаться от отпуска. Исследование охватило 3 600 респондентов из всех регионов страны.
10% опрошенных сообщили, что могут отказаться от отпуска в любой ситуации, когда они будут нужны на работе. Чуть больше (15%) могут пожертвовать отдыхом, но только при острой необходимости. Почти четверть опрошенных (23%) могут подумать об отказе от отпуска, если им предложат хорошую компенсацию. Еще 25% не смогли дать однозначный ответ, сообщив, что все зависит от конкретного случая. А вот 27% респондентов не откажутся от отдыха ни при каких условиях. Для них отпуск — это принципиальный вопрос.
Среди тех, кто готов повременить с отдыхом, более половины (57%) пойдут на это ради дополнительной финансовой компенсации. 42% готовы отказаться от отпуска из-за критической загруженности на работе или важного проекта. Каждый пятый (20%) может пожертвовать отдыхом, потому что нет желания куда-то ехать. 5% вообще не видят необходимости в отпуске.
Также опрос показал, что 35% отдыхали менее полугода назад. 42% были в отпуске от полугода до года назад. Каждый десятый (10%) не отдыхал от года до двух лет, 13% — более двух лет.
При этом в среднем сотрудники готовы работать без отпуска дольше 2 лет за 420 тысяч рублей в месяц. Самые высокие ожидания у специалистов из IT и телекома — 479 тысяч рублей ежемесячно.
Работники сферы образования и науки могут работать без отдыха несколько лет за 392 тысячи рублей в месяц. Представители сферы строительства согласны трудиться без отпуска за 338 тысяч рублей ежемесячно. Представители производства и агропрома могут пойти на такую жертву за 295 тысяч рублей в месяц. Работники транспорта и логистики назвали сумму в 272 тысячи рублей. В ритейле и торговле согласны отказаться от отдыха за 238 тысяч рублей в месяц.
Кстати, в нерабочие дни люди не всегда успевают хорошо отдохнуть. И мешают это сделать 10 привычек.