Стало известно, сколько россиян готовы отказаться от отдыха ради работы

10% опрошенных сообщили, что могут отказаться от отпуска в любой ситуации, когда они будут нужны на работе. Чуть больше (15%) могут пожертвовать отдыхом, но только при острой необходимости. Почти четверть опрошенных (23%) могут подумать об отказе от отпуска, если им предложат хорошую компенсацию. Еще 25% не смогли дать однозначный ответ, сообщив, что все зависит от конкретного случая. А вот 27% респондентов не откажутся от отдыха ни при каких условиях. Для них отпуск — это принципиальный вопрос.