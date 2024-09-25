Стало известно, сколько надо решать кроссвордов в день

Для того, чтобы сберечь здоровье нашего мозга, многие ученые советуют заниматься умственным трудом. И теперь специалисты рассказали, сколько головоломок необходимо решать в день для того, чтобы когнитивные способности сохранялись с возрастом.
Известно, что со временем когнитивные способности снижаются. Ученые из США изучили записи 5932 человек в возрасте 50 лет и старше в 2012 году с умеренными когнитивными нарушениями. Они занимались когнитивно стимулирующими досуговыми мероприятиями, или CSLA — активностями, включая чтение, письмо, игры, такие как шахматы, разгадывание кроссвордов и хобби.
Результаты когнитивных тестов показали, что нефармакологическое лечение играет важную роль в улучшении когнитивных функций. Специалисты установили, что CSLA необходимо заниматься три раза в неделю.
Поскольку легкие когнитивные нарушения часто предшествуют таким состояниям, как болезнь Альцгеймера, это исследование может способствовать выявлению методов лечения, препятствующих развитию деменции.
Ранее ученые заявили, что отсутствие личностного роста приводит к деменции.