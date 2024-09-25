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Стало известно, сколько надо решать кроссвордов в день

Кроссворды — не просто развлечение и способ «убить» время, но еще и отличное «лекарство» для нашего мозга.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Для того, чтобы сберечь здоровье нашего мозга, многие ученые советуют заниматься умственным трудом. И теперь специалисты рассказали, сколько головоломок необходимо решать в день для того, чтобы когнитивные способности сохранялись с возрастом.

Известно, что со временем когнитивные способности снижаются. Ученые из США изучили записи 5932 человек в возрасте 50 лет и старше в 2012 году с умеренными когнитивными нарушениями. Они занимались когнитивно стимулирующими досуговыми мероприятиями, или CSLA — активностями, включая чтение, письмо, игры, такие как шахматы, разгадывание кроссвордов и хобби.

Результаты когнитивных тестов показали, что нефармакологическое лечение играет важную роль в улучшении когнитивных функций. Специалисты установили, что CSLA необходимо заниматься три раза в неделю.

Поскольку легкие когнитивные нарушения часто предшествуют таким состояниям, как болезнь Альцгеймера, это исследование может способствовать выявлению методов лечения, препятствующих развитию деменции.

Ранее ученые заявили, что отсутствие личностного роста приводит к деменции.