Стало известно, сколько надо решать кроссвордов в день

Известно, что со временем когнитивные способности снижаются. Ученые из США изучили записи 5932 человек в возрасте 50 лет и старше в 2012 году с умеренными когнитивными нарушениями. Они занимались когнитивно стимулирующими досуговыми мероприятиями, или CSLA — активностями, включая чтение, письмо, игры, такие как шахматы, разгадывание кроссвордов и хобби.