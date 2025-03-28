Стало известно, сколько мужчины готовы потратить на помолвочное кольцо

Российские мужчины готовы потратить на помолвочное кольцо не более 50 тыс. руб. Об этом говорят результаты исследования, проведенные ювелирной сетью «585*ЗОЛОТОЙ» совместно с аналитическим центром «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». В опросе приняли участие 1,6 тыс. мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. Результаты опроса имеются в распоряжении РБК Life.
Опрос показал, что подавляющее большинство российских мужчин (79%) готовы потратить на помолвочное кольцо до 50 тыс. руб. При этом каждый десятый (12%) не смотрит на цены и готов потратить на кольцо более 300 тыс. руб. В 2024 году в сети «585*ЗОЛОТОЙ» самое дорогое кольцо для предложения было приобретено жителем Санкт-Петербурга за 373 тыс. руб.
По данным «Чек Индекса», средний чек на помолвочные кольца в целом по России в первом квартале 2025 года составил 13 902 ₽ — на 11% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Число покупок выросло на 6%. Показатели по сети «585*ЗОЛОТОЙ» оказались чуть выше: средний чек на помолвочные кольца показал значение в 17 238 ₽ в первом квартале 2025 года — на 29% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Чаще всего для предложения руки и сердца мужчины выбирают украшение из розового (55%) и желтого золота (37%). В сети магазинов самым популярным материалом для помолвочных колец является красное (96% всех заказов), белое (3%) и желтое золото (1%). Другой обязательный атрибут — бриллиант. Кольца с природными камнями выбирают 91% опрошенных, а с искусственно выращенным — только 5%.
Около 24% российских мужчин не знают, на какой палец нужно надевать помолвочное кольцо. 12% опрошенных выбирают для него средний палец, 5% — указательный, 3% — мизинец, 4% — большой. Также в зависимости от разных традиций 63% надевают кольцо на палец правой руки, а 37% — на левую руку.
Около половины мужчин (47%) готовы сделать предложение спустя полгода отношений. По их мнению, этого периода достаточно, чтобы понять, смогут ли они идти по жизни с избранницей вместе. Четверть мужчин готовы идти в ЗАГС после трех месяцев отношений, для 15% мужчин достаточно месяца, а каждый десятый готов узаконить отношения через год. После пяти лет совместной жизни готовы пойти в ЗАГС только 1% мужчин.
Ранее результаты опроса дейтинг-сервиса Mamba показали, каким видят идеальное первое свидание мужчины и женщины. Оказалось, что более 70% опрошенных россиянок предпочли бы провести первое свидание в кафе или ресторане. 60% опрошенных мужчин — на прогулке по городу или в парке. Каждый третий опрошенный мужчина заявил, что мог бы пригласить девушку на первое свидание к себе домой. Однако на такой сценарий согласны всего 6% девушек.
А аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выявили, что за последние 15 лет в России упал запрос на умных мужчин. Теперь женщины в первую очередь ценят в мужчинах порядочность. Оказалось также, что за последние 15 лет мужчины и женщины во многом поменялись социальными ролями. Они заявили о выраженной «эволюции женской идентичности» в российском обществе.