Стало известно, сколько мужчины готовы потратить на помолвочное кольцо

Ранее результаты опроса дейтинг-сервиса Mamba показали, каким видят идеальное первое свидание мужчины и женщины. Оказалось, что более 70% опрошенных россиянок предпочли бы провести первое свидание в кафе или ресторане. 60% опрошенных мужчин — на прогулке по городу или в парке. Каждый третий опрошенный мужчина заявил, что мог бы пригласить девушку на первое свидание к себе домой. Однако на такой сценарий согласны всего 6% девушек.