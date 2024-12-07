Стало известно, сколько мандаринов едят россияне

Отмечается, что такой всплеск их потребления зимой связан с тем, что в Северном полушарии мандарины созревают к концу ноября-декабря. Также росту спроса на мандарины способствует культурная традиция включения цитрусовых в зимний рацион для укрепления здоровья и ассоциация оранжевых фруктов с новогодними праздниками.