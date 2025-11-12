Президент Чехии Петр Павел разрешил принимать участие в боевых действиях на стороне Украины почти сотне чешских граждан. Об этом сообщили в канцелярии главы государства.
Уточняется, что с марта 2023 года, когда Павел вступил в должность президента, он разрешил вступить в ряды ВСУ 99 гражданам Чехии. При этом те, кто уже принимал участие в боях за ВСУ без одобрения чешского лидера, сейчас могут подавать просьбы о помиловании — аболиции.
Согласно законодательству Чехии, граждане могут вступать в вооруженные силы иностранных стран лишь после индивидуального разрешения, которое подписывается главой государства. При этом есть и исключения — лица с двойным гражданством и те, кто хочет служить в одной из армий НАТО.
Ранее оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что Украина фактически тренирует личный состав боевых групп латиноамериканских картелей. По его словам, только из Колумбии в рядах украинской армии в боях участвуют 3 тысячи наемников.