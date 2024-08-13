Стало известно, с чем у россиян ассоциируются ж/д-поездки

Еще почти 23% сразу вспоминают о проводниках в форме, а о запахе рельс думают 20%, отметили аналитики. Со свободой от рутины и замедленным временем поезда ассоциируются у 19%, с жарой в поездке в отпуск — у 15%, с временем на досуг — у 14%.