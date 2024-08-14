Стало известно расписание школьных каникул на предстоящий учебный год

Министерство просвещения поделилось графиком школьных каникул на предстоящий учебный год. При его составлении учитывается производственный календарь, одобренный Минтруда. В течение года учащиеся будут отдыхать ровно 30 дней.
Большинство образовательных учреждений придерживаются расписания, предложенного министерством. Однако школы имеют право сдвигать даты начала и окончания каникул.
Предлагаемые даты отдыха:
- Осенние каникулы — с 28 октября 2024 по 4 ноября 2024 года;
- Зимние каникулы — с 30 декабря 2024 года по 12 января 2025 года;
- Весенние каникулы — с 24 марта 2025 года по 31 марта 2025 года.
Первоклассникам полагаются дополнительные каникулы с 17 февраля 2025 года по 24 февраля 2025 года.