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Стало известно расписание школьных каникул на предстоящий учебный год

Учащимся выделили 30 дней на отдых.

Источник: РИА "Новости"

Министерство просвещения поделилось графиком школьных каникул на предстоящий учебный год. При его составлении учитывается производственный календарь, одобренный Минтруда. В течение года учащиеся будут отдыхать ровно 30 дней.

Большинство образовательных учреждений придерживаются расписания, предложенного министерством. Однако школы имеют право сдвигать даты начала и окончания каникул.

Предлагаемые даты отдыха:

  • Осенние каникулы — с 28 октября 2024 по 4 ноября 2024 года;
  • Зимние каникулы — с 30 декабря 2024 года по 12 января 2025 года;
  • Весенние каникулы — с 24 марта 2025 года по 31 марта 2025 года.

Первоклассникам полагаются дополнительные каникулы с 17 февраля 2025 года по 24 февраля 2025 года.