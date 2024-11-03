Стало известно, помогает ли экстракт зеленого чая похудеть

По мнению диетолога, результаты первого исследования можно назвать сомнительными. Кроме того, качественных экспериментов, подтверждающих пользу зеленого чая для фигуры, проведено не было. Это значит, что чайные листья или их экстракт не могут стать заменой традиционным способам похудения.