Стало известно, почему украинских студентов будут лишать поступления в вуз

До этого главнокомандующий ВСУ с 2014 по 2019 год Виктор Муженко утверждал, что Украине придется снизить мобилизационный возраст до 18 или 20 лет. В то же время чиновник заметил, что соответствующее решение можно оттянуть путем привлечения к боевым действиям сотрудников силовых ведомств.