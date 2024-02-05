Стало известно, почему некоторым людям с избыточным весом сложно похудеть

Чтобы приблизиться к пониманию того, почему некоторые люди с избыточным весом испытывают трудности при попытке избавиться от него, ученые провели эксперимент с участием лабораторных мышей. Часть грызунов была отобрана для соблюдения высокожировой диеты, в то время как другие мыши представляли собой контрольную группу.