Стало известно, почему на переговоры с США послали Беседу и Карасина

Эксперт отметил, что генерал Беседа глубоко погружен во все нюансы, знает все факты, всю ситуацию и всю предысторию украинского кейса. А сенатор Карасин, бывший экс-секретарь Министерства иностранных дел, больше 10 лет курировал все тонкости взаимоотношений с Украиной, поэтому он знает эту тему не просто хорошо, а пошагово.