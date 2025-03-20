Стало известно, почему на переговоры с США послали Беседу и Карасина

Политолог, директор Международного института новейших государств (МИНГ) Алексей Мартынов рассказал «МК», почему на переговоры с американской делегацией в Эр-Рияд Россия решила направить советника директора ФСБ Сергея Беседу и сенатора Григория Карасина.
Эксперт отметил, что генерал Беседа глубоко погружен во все нюансы, знает все факты, всю ситуацию и всю предысторию украинского кейса. А сенатор Карасин, бывший экс-секретарь Министерства иностранных дел, больше 10 лет курировал все тонкости взаимоотношений с Украиной, поэтому он знает эту тему не просто хорошо, а пошагово.
«Это два видных государственных деятеля Российской Федерации, которые всю историю превращения некогда дружественной братской Украины в анти Россию, с помощью разнообразных внешних технологий, внешних промоутеров, и прочих замечательных европейских организаций, знают не понаслышке. Они прямые свидетели всех этих вещей. Поэтому это два самых глубоких специалиста, причем еще с историей», — отметил политолог.
По его мнению, учитывая то, что идет специальная военная операция на территории соседнего украинского государства, лучше, чем Сергей Беседа и Григорий Карасин, американским коллегам никто не расскажет, почему это все пришло в эту точку.
«Если бы после начала СВО не ввели персональные санкции в отношении Беседы, то никто бы и не знал такой фамилии. Ни у нас, ни там. Потому что специфика действий, специфика работы не подразумевает публичность», — заключил собеседник издания.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил об окончании формирования российской команды, которая будет участвовать в переговорах России и США в Эр-Рияде. По его словам, ее возглавит экс-замглавы МИД РФ сенатор Григорий Карасин, а также советник директора ФСБ Сергей Беседа.