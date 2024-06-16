Стало известно, почему люди неправильно различают цвета в темноте

Колбочки, напротив, отвечают за обеспечение зрения при ярком свете или фотопическое зрение. Этот тип фоторецепторов активнее всего проявляет себя при хорошем освещении. Однако по мере наступления темноты их превалирование в зрительной системе нейтрализуется, поскольку они не так чувствительны к свету, как палочки, а способность воспринимать свет в темноте очень важна.