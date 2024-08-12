Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, пластинки какой группы популярнее всего на маркетплейсах

В десятке самых популярных альбомов за последний год оказались четыре релиза «Кино»: «Звезда по имени Солнце» (1989), «Группа крови» (1988), «Черный альбом» (1991) и сборник «Последний герой» (1989). Первые два лонгплея заняли две начальные строчки.

Источник: Соцсети

Третье место принадлежит сборнику лучших композиций Фрэнка Синатры The Platinum Collection (2015). Также в топ вошли студийники Адель, «Сектора Газа», Юрия Хоя, ABBA, Боба Марли и саундтрек к фильму «Криминальное чтиво» (1994) Квентина Тарантино.

Выяснилось, что за период 12 месяцев продажи винила выросли в два раза. При этом его средняя стоимость увеличилась примерно на 10%. На конец июля средняя стоимость пластинки составляет 3300 рублей.

В декабре винил приобретают в два-три раза чаще, что, очевидно, связано с новогодними праздниками. Также пользователи маркетплейсов активно покупают проигрыватели — за последний год на 100% больше, чем ранее.

Больше всего изданий за указанный отрезок времени было куплено в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Свердловской области.

Недавно HiFi-стриминг Звук узнал, какие песни россияне считают самыми убаюкивающими.