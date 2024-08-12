Стало известно, пластинки какой группы популярнее всего на маркетплейсах

Третье место принадлежит сборнику лучших композиций Фрэнка Синатры The Platinum Collection (2015). Также в топ вошли студийники Адель, «Сектора Газа», Юрия Хоя, ABBA, Боба Марли и саундтрек к фильму «Криминальное чтиво» (1994) Квентина Тарантино.
Выяснилось, что за период 12 месяцев продажи винила выросли в два раза. При этом его средняя стоимость увеличилась примерно на 10%. На конец июля средняя стоимость пластинки составляет 3300 рублей.
В декабре винил приобретают в два-три раза чаще, что, очевидно, связано с новогодними праздниками. Также пользователи маркетплейсов активно покупают проигрыватели — за последний год на 100% больше, чем ранее.
Больше всего изданий за указанный отрезок времени было куплено в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Свердловской области.
Недавно HiFi-стриминг Звук узнал, какие песни россияне считают самыми убаюкивающими.