Стало известно об угрозе извержения супервулкана в США

Такая активность не является уникальной для этого региона. В 2003 году в том же районе был найден аналогичный источник, что подтверждает активность вулканической зоны на протяжении десятилетий. Однако, несмотря на такую активность, ученые уверяют, что о возможном извержении супервулкана пока говорить не стоит. По данным Геологической службы, следующее крупное извержение в Йеллоустоне может случиться не раньше, чем через 100 000 лет.