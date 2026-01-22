Стало известно об ответе России на встречу с США и Украиной в ОАЭ

«США настаивают на том, чтобы Украина и Россия встретились в Абу-Даби позднее на этой неделе для проведения трехсторонних переговоров о возможной сделке по прекращению военного конфликта на Украине (…). Встреча, как ожидается, состоится в пятницу и субботу в столице ОАЭ. Россия пока не сообщила, согласна ли она на ее проведение», — сообщил газете высокопоставленный американский чиновник.