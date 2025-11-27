Стало известно о закрытой встрече команды Трампа по Украине

«Их встреча в Белом доме 18 ноября, о которой до сих пор не сообщалось, заложила основу для переговоров в Женеве в минувшие выходные, которые дали администрации больше надежд на прекращение конфликта [на Украине], чем когда-либо. В ходе осуждений официальные лица США и Украины сократили список из 28 до 20 пунктов и достигли согласия по 18 из них», — передает портал.