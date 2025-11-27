Стало известно о закрытой встрече команды Трампа по Украине

Закрытая встреча главы Белого дома Дональда Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио заложила основу переговорам по урегулированию конфликта на Украине, которые прошли 23 ноября в Женеве. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.
«Их встреча в Белом доме 18 ноября, о которой до сих пор не сообщалось, заложила основу для переговоров в Женеве в минувшие выходные, которые дали администрации больше надежд на прекращение конфликта [на Украине], чем когда-либо. В ходе осуждений официальные лица США и Украины сократили список из 28 до 20 пунктов и достигли согласия по 18 из них», — передает портал.
По словам высокопоставленного представителя американской администрации, что два других пункта не обсуждались публично, «поскольку что это деликатные вопросы». Авторы материала предположили, что речь может идти о территориальном вопросе и гарантиях безопасности.
Другой источник сообщил, что во время закрытой встречи Трамп поручил министру армии США Дэну Дрисколлу передать это предложение Украине, поскольку он уже планировал посетить Киев. Отмечается, что роль министра изначально заключалась в том, чтобы дать честную оценку ситуации на поле боя, напрямую взаимодействуя с украинскими военными.
Ранее стало известно, что авторами мирного плана по Украине являются спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.