Стало известно о супероружии США, «выключившем» охрану Мадуро

«СВЧ-оружие имеет два серьезных недостатка. Во-первых, оно слишком хорошо заметно. Если вооруженные силы стороны противника засекут этот сигнал, то источник СВЧ-оружия будет уничтожен в 99% случаев. Во вторых, СВЧ-оружие зависит от погоды, оно не срабатывает во время дождя. В открытых источниках прошла информация, что операция по захвату Мадуро откладывалась по погодным условиям, что как раз и подтверждает то, что выбирали специально, чтобы атмосферных осадков не было, чтобы можно было применить это оружие», — добавил он.