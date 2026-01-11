Популярные темы
Стало известно о супероружии США, «выключившем» охрану Мадуро

Военные США использовали супероружие во время захвата Мадуро. По словам охранника президента Венесуэлы, мощная звуковая волна «выключила» охрану. Что могли использовать США, рассказал военный эксперт Иванников.

Источник: Аргументы и факты

Охранник президента Венесуэлы сообщил СМИ, что США применили некое секретное оружие во время захвата Николаса Мадуро, вызвавшее мощную звуковую волну, которая спровоцировала носовое кровотечение и рвоту кровью. По его словам, от этого супероружия «голова взрывается изнутри», а охранники не могли пошевелиться.

Что применили военные США во время операции по захвату Мадуро, aif.ru рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

«Это оружие, поражающим фактором которого является сверхмощное электромагнитное излучение сверхвысокочастотного диапазона. Источником такого мощного высокочастотного излучения могут быть СВЧ-генераторы с компрессией излучаемых импульсов и твердотельные генераторы с полупроводниковыми коммутаторами, а также генераторы с газовыми коммутаторами и прочие устройства, основанные на новых физических принципах. В настоящее время, когда войска и инфраструктура государств насыщены электроникой, применение такого СВЧ-оружия может оказаться весьма эффективным. Это доказано при задержании Николаса Мадуро», — объяснил эксперт.

Иванников уточнил, что такое оружие можно отнести к категории стратегического, используемого для выведения из строев объекта системы государственного и военного управления.

«Разработкой СВЧ-оружия занимаются все индустриально развитые страны, к которым можно отнести также и Соединенные Штаты, и Великобританию, и Германию, и Израиль. Государства с мощной развитой экономикой, мощной финансовой и научной базой, начиная с 60-х годов прошлого века, уже озаботились разработками и изучениями проблем в этой сфере», — сказал он.

Военный эксперт обратил внимание на ограничения, связанные с применением СВЧ-оружия.

«СВЧ-оружие имеет два серьезных недостатка. Во-первых, оно слишком хорошо заметно. Если вооруженные силы стороны противника засекут этот сигнал, то источник СВЧ-оружия будет уничтожен в 99% случаев. Во вторых, СВЧ-оружие зависит от погоды, оно не срабатывает во время дождя. В открытых источниках прошла информация, что операция по захвату Мадуро откладывалась по погодным условиям, что как раз и подтверждает то, что выбирали специально, чтобы атмосферных осадков не было, чтобы можно было применить это оружие», — добавил он.

3 января 2026 года США провели военную операцию против Венесуэлы под названием «Абсолютная решимость», в ходе которой нанесли удары по Каракасу и военным объектам на территории страны. Венесуэльского президента Николаса Мадуро и его супругу захватил американский спецназ. Сейчас они находятся под стражей в тюрьме Нью-Йорка. Ранее правозащитник Мельников рассказал о жестких условиях, в которых находится жена Мадуро.