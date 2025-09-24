Отца Илона Маска обвинили в насилии над своими детьми

Расследование The New York Times утверждает, что причиной давнего разрыва Илона Маска с отцом Эрролом во многом стали обвинения в сексуальном насилии над детьми. По словам родственников и на основании писем, электронных сообщений и отдельных полицейских и судебных документов из ЮАР и Калифорнии, Эррол Маск с 1993 года неоднократно обвинялся в домогательствах к пятерым детям и пасынкам.
Самые ранние эпизоды относятся к 1993 году, когда 4-летняя падчерица рассказала родным о прикосновениях отчима. Позже она утверждала, что застала его за нюханием своего белья, а другие родственники обвиняли Эррола в насилии над двумя дочерьми и пасынком. В 2002-м в Калифорнии семья снова обратилась к полиции, а позже в ЮАР падчерица добилась временного защитного ордера.
В 2018 году сам Эррол признал интимную связь со взрослой падчерицей и сказал, что у них есть общий ребенок, родственники при этом настаивали, что контакты между ними поддерживались и раньше. В 2023 году появились новые обращения в полицию после слов пятилетнего сына о домогательствах, но дело закрыли за недостатком доказательств. Сам Эррол все обвинения называет «вздором» и говорит, что семья выдумывает истории ради денег Илона.
Из материалов следует, что Илон Маск периодически помогал родственникам: оплачивал жилье и ремонт, обучение сводных сестер, реабилитацию, позже делал регулярные выплаты бывшей сводной сестре. Он пытался удержать некоторых членов семьи в Калифорнии подальше от отца, рассматривал вопрос опеки, а затем добивался, чтобы Эррол уехал из США. В публичных высказываниях Илон характеризовал отца как человека, причинившего семье много зла, и подчеркивал, что не поддерживает с ним общение. Однако сам Эррол в ответ утверждает, что их отношения «очень близкие».
История складывается в многолетнюю семейную драму, растянувшуюся на три десятилетия и продолжающую влиять на жизнь всех участников. В распоряжении журналистов оказались десятки писем, записок и сообщений, подтверждающих часть событий, тогда как доступ к ряду полицейских и судебных материалов ограничен из-за защиты несовершеннолетних. На этом фоне, по словам части родственников, особо цинично выглядят попытки Эррола капитализировать фамилию — от разговоров о «криптомонете» до фантазий о башне в Дубае. Семья говорит о «огромной ране», а главное действующее лицо — Илон Маск — остается для них финансовой и, порой, моральной опорой, несмотря на собственную дистанцию от отца. Тот, кстати, все обвинения отрицает.