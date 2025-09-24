Отца Илона Маска обвинили в насилии над своими детьми

История складывается в многолетнюю семейную драму, растянувшуюся на три десятилетия и продолжающую влиять на жизнь всех участников. В распоряжении журналистов оказались десятки писем, записок и сообщений, подтверждающих часть событий, тогда как доступ к ряду полицейских и судебных материалов ограничен из-за защиты несовершеннолетних. На этом фоне, по словам части родственников, особо цинично выглядят попытки Эррола капитализировать фамилию — от разговоров о «криптомонете» до фантазий о башне в Дубае. Семья говорит о «огромной ране», а главное действующее лицо — Илон Маск — остается для них финансовой и, порой, моральной опорой, несмотря на собственную дистанцию от отца. Тот, кстати, все обвинения отрицает.