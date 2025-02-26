Стало известно о самочувствии кошки Муси, сброшенной в море с 40-метровой высоты в Крыму

Кошка Муся, сброшенная в море с 40-метровой высоты смотровой площадки замка «Ласточкино Гнездо» в Крыму, провела ночь в ветеринарной клинике. Спасенное группой добровольцев и работниками «Крым-спас» животное чувствует себя хорошо. Об этом рассказал ветеринар, наблюдающий за ее состоянием.
Напомним, 23 февраля 24-летний уроженец Санкт-Петербурга в комплексе «Ласточкино гнездо» приманил к себе кошку, а через несколько секунд сбросил ее с 40-метрового обрыва. Молодого человека задержали. Заведено уголовное дело за жестокое обращение с животными.
«Кошечка получила необходимую терапию, направленную на устранение обезвоживания, снятие стресса и воспалительного процесса», — рассказал ветеринар в ялтинском чате добровольцев, оказывающих помощь животным.
По его словам, на данный момент кошка остается в клинике, ее судьба сейчас активно обсуждается. Спасшие ее добровольцы заявляют о необходимости найти Мусе дом, где она была бы под опекой любящих людей.
Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко рассказала о состоянии Муси. Она выразила благодарность всем позаботившемся о животном, отметив, что сейчас кошка «чувствует себя хорошо».