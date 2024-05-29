Стало известно о работе режиссера Миядзаки над новым мультфильмом

«Картина выглядит как приключенческий фильм, ностальгический и напоминающий старые времена», — приводит его слова ComicBook 27 мая.
Сын кинематографиста возлагает большие надежды на следующую работу Миядзаки. Издание отмечает, что, несмотря на отсылки к прошлому, картины режиссера выступают в качестве отражения современности.
Миядзаки родился 5 января 1941 года, среди его основных работ, помимо «Унесенных призраками», есть такие фильмы, как «Ходячий замок», «Шепот сердца», «Небесный замок Лапута», «Мой сосед Тоторо» и другие.
Ранее, 11 декабря прошлого года, стало известно, что анимационный фильм Миядзаки «Мальчик и птица» заработал $12,8 млн в американском прокате за первые выходные. Работа стала первым оригинальным аниме-проектом, ставшим лидером по кассовым сборам в США. Также сообщалось, что это первая работа Миядзаки после десятилетнего перерыва. В 2013 году он объявил, что уходит на пенсию. 10 марта 2024 года стало известно, что картина получила премию «Оскар» в категории «Лучший полнометражный мультфильм».
До этого, в сентябре, обозреватель «Известий», кинокритик, кандидат филологических наук Сергей Сычев отметил, что «Мальчик и птица» — это самый долгожданный и интригующий анимационный релиз года. По его мнению, несмотря на то что Миядзаки говорит, что это его последняя картина, всё будет зависеть от здоровья режиссера, потому что он уже не первый раз торжественно прощается со зрителем.