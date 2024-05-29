Стало известно о работе режиссера Миядзаки над новым мультфильмом

До этого, в сентябре, обозреватель «Известий», кинокритик, кандидат филологических наук Сергей Сычев отметил, что «Мальчик и птица» — это самый долгожданный и интригующий анимационный релиз года. По его мнению, несмотря на то что Миядзаки говорит, что это его последняя картина, всё будет зависеть от здоровья режиссера, потому что он уже не первый раз торжественно прощается со зрителем.