Стало известно о просьбах «видных россиян» к Путину вернуть Урганта в эфир

Журналистка Ксения Собчак между тем отреагировала на сообщения об эмиграции Урганта, который мог начать приезжать в Россию только на заработки. «Как же я люблю эти формулировки (…) “ранее СМИ писали”. Примерно, как “ранее на заборе было написано”», — заявила она.