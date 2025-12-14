Стало известно о просьбах «видных россиян» к Путину вернуть Урганта в эфир

По информации журналистов, неназванные «видные россияне» обращались к главе государства с попытками «реабилитировать» Урганта. В публикации утверждается, что российский лидер отреагировал на это негативно.
В феврале 2022 года телепередача «Вечерний Ургант», как и многие другие развлекательные программы, перестала выходить на Первом канале после начала специальной военной операции на Украине. В марте сообщалось, что Ургант уехал из России.
Журналистка Ксения Собчак между тем отреагировала на сообщения об эмиграции Урганта, который мог начать приезжать в Россию только на заработки. «Как же я люблю эти формулировки (…) “ранее СМИ писали”. Примерно, как “ранее на заборе было написано”», — заявила она.