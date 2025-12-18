Популярные темы
Стало известно о новой встрече Умерова с представителями США

Стефанишина: Умеров и Гнатов проведут встречу с представителями США.

Источник: Reuters

Глава Совета по национальной безопасности (СНБО) Украины Рустем Умеров и начальник Генштаба Андрей Гнатов проведут встречу с представителями президента США Дональда Трампа во Флориде. Об этом заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина, передает «Новости. Live» в своем Telegram-канале.

«Во Флориду прибудут Умеров и Гнатов для работы с американской делегацией», — заявила дипломат.

Она добавила, что встреча пройдет с 18 по 19 декабря.

Последние переговоры в начале декабря между Украиной и США, где также присутствовал Умеров со стороны Киева и спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зашли в тупик. Сообщалось, что проблемным стал именно территориальный вопрос.