Стало известно о незаконном «налоге» Лиссабона для туристов

Местная газета Expresso провела расследование и установила, что для местных жителей в ресторанах — более низкие цены. О скидках и реальной стоимости блюд сообщается «устно, шепотом или [скидки] указываются в меню, размещенном на незаметных или даже скрытых местах, недоступных для посетителей». Таким образом владельцы ресторанов могут зарабатывать на приезжих, не отпугивая при этом «локалов» высокими ценами.