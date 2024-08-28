Стало известно о незаконном «налоге» Лиссабона для туристов

Европейская «война» с туризмом уже охватила Барселону, Малагу, Тенерифе и Венецию. Теперь она добралась и до столицы Португалии. Стало известно, что в ресторанах Лиссабона намеренно завышают стоимость блюд для туристов.
Местная газета Expresso провела расследование и установила, что для местных жителей в ресторанах — более низкие цены. О скидках и реальной стоимости блюд сообщается «устно, шепотом или [скидки] указываются в меню, размещенном на незаметных или даже скрытых местах, недоступных для посетителей». Таким образом владельцы ресторанов могут зарабатывать на приезжих, не отпугивая при этом «локалов» высокими ценами.
В действительности такая практика является незаконной. Эксперты утверждают, что тайное взимание более высокой платы с одной категории людей является дискриминацией. Однако местные жители ссылаются на «чрезмерный туризм» и угнетение местных, чтобы оправдать противозаконную деятельность.
О возможных причинах европейского «бунта» против туризма можно узнать в отдельном материале.