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Стало известно о незаконном «налоге» Лиссабона для туристов

Одна цена для местных жителей, другая для туристов: рассказываем про тайный и незаконный налог лиссабонских ресторанов, распространяющийся исключительно на приезжих.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: AP 2023

Европейская «война» с туризмом уже охватила Барселону, Малагу, Тенерифе и Венецию. Теперь она добралась и до столицы Португалии. Стало известно, что в ресторанах Лиссабона намеренно завышают стоимость блюд для туристов.

Местная газета Expresso провела расследование и установила, что для местных жителей в ресторанах — более низкие цены. О скидках и реальной стоимости блюд сообщается «устно, шепотом или [скидки] указываются в меню, размещенном на незаметных или даже скрытых местах, недоступных для посетителей». Таким образом владельцы ресторанов могут зарабатывать на приезжих, не отпугивая при этом «локалов» высокими ценами.

В действительности такая практика является незаконной. Эксперты утверждают, что тайное взимание более высокой платы с одной категории людей является дискриминацией. Однако местные жители ссылаются на «чрезмерный туризм» и угнетение местных, чтобы оправдать противозаконную деятельность.

О возможных причинах европейского «бунта» против туризма можно узнать в отдельном материале.