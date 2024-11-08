Стало известно о неожиданной особенности чернобыльских лягушек

«Полученные нами результаты позволяют предположить, что уровень радиации, которому в настоящее время подвергаются чернобыльские древесные лягушки, не является достаточно высоким, чтобы вызвать серьезные хронические повреждения у полуводных позвоночных», — говорится в материале.
Отмечается, что ученые также заметили, что радиация не влияет на старение лягушек. Кроме того, они не обнаружили никакой связи между уровнем поглощенной радиацией и длиной теломер и уровнем кортикостерона, гормона, отвечающего за реакцию на стресс.