Стало известно о неожиданной особенности чернобыльских лягушек

Отмечается, что ученые также заметили, что радиация не влияет на старение лягушек. Кроме того, они не обнаружили никакой связи между уровнем поглощенной радиацией и длиной теломер и уровнем кортикостерона, гормона, отвечающего за реакцию на стресс.