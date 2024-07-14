Стало известно о неожиданном влиянии хорошего сна на одиночество

«Человек может быть менее заинтересован во взаимодействии с другими людьми и избегать социальных взаимодействий, если он плохо отдохнул», — предположил психолог Ишан Сюй в беседе с HuffPost. Вероятно, тревожность и плохое настроение из-за бессонных ночей не только мешают поддерживать социальные связи, но и снижают самооценку — вы начинаете чувствовать себя одинокой и изолированной от мира.