Стало известно о массовых письмах украинок Кадырову

По словам Солтаева, в своих письмах украинки часто выражают недоверие к властям своей страны и просят Кадырова о помощи и поддержке. Как рассказал омбудсмен, в своих обращениях женщины подчеркивают уважение и доверие к Кадырову и признают его авторитет. Солтаев подчеркнул, что ни одно обращение, адресованное главе Чечни, не останется без внимания и получит отклик.