Стало известно о чувствах собак во время дождя

Также влажный воздух делает окружающие ароматы интенсивнее. Разнообразие запахов может отвлекать и беспокоить собаку. Некоторые питомцы долго не могут найти место, чтобы справить нужду или всю прогулку заняты распознаванием разных запахов. Кроме того, в пасмурную погоду привычные предметы могут казаться необычными и даже пугающими. Из-за ухудшения видимости четкость зрения у питомца может снижаться. А если окружающий мир меняет очертания, он становится для собаки необычным и даже потенциально опасным.