Оператор рассказал, о чем просят Путина в обращениях на прямую линию

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Колл-центр прямой линии президента РФ Владимира Путина получает обращения с просьбой разобраться с телефонными мошенниками, сообщил оператор колл-центра Константин Ачмизов.
«Бабушка звонила и жаловалась на мошенников, рассказывала историю, что попала на мошенников. И просила разобраться или сделать так, чтобы больше пенсионерам не звонили вот такие люди», — рассказал Ачмизов в эфире Первого канала.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. В четверг, 4 декабря в 15.00 мск стартовал сбор вопросов для программы, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в прошлом, «ГигаЧат» Сбербанка будет расшифровывать обращения на прямую линию.