Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оператор рассказал, о чем просят Путина в обращениях на прямую линию

Путина в обращениях на прямую линию просят разобраться с телефонными мошенниками.

Итоги года с Владимиром Путиным
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Колл-центр прямой линии президента РФ Владимира Путина получает обращения с просьбой разобраться с телефонными мошенниками, сообщил оператор колл-центра Константин Ачмизов.

«Бабушка звонила и жаловалась на мошенников, рассказывала историю, что попала на мошенников. И просила разобраться или сделать так, чтобы больше пенсионерам не звонили вот такие люди», — рассказал Ачмизов в эфире Первого канала.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. В четверг, 4 декабря в 15.00 мск стартовал сбор вопросов для программы, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в прошлом, «ГигаЧат» Сбербанка будет расшифровывать обращения на прямую линию.