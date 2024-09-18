Стало известно, о чем будет новая книга Пелевина

В интервью изданию Business FM Генеральный директор издательства «Эксмо-АСТ» Евгений Капьев рассказал, что «в рамках книги как раз можно будет узнать, а кто же в итоге спасет мир. Цена будет около тысячи рублей, наверное, 1200, в зависимости от магазина. Мы надеемся, что продажи будут больше, чем у предыдущих книг. В целом мы видим, что продажи Пелевина год от года растут, если брать все книги, то за прошлый год увидели рост более чем 20%. Мы планируем тираж 100 тысяч экземпляров».