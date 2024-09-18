Стало известно, о чем будет новая книга Пелевина

Виктор Пелевин — один из популярнейших российских писателей. Вот уже 11 лет он выпускает по книге в год, и каждая новая выходит осенью. Каждый раз в интернете можно встретить беспокойные отзывы о том, что осень близко или уже началась, а анонса новой книги Виктора Олеговича все нет — неужели в этом году не выйдет?
17 сентября издательство «Эксмо» успокоило всех поклонников автора: книга выйдет 3 октября и на нее уже даже можно оформить предзаказ. Новый роман называется «Круть», и действие будет разворачиваться во вселенной «Transhumanism Inc.», мире, где происходили события трех предыдущих книг писателя.
Впрочем, чтобы читать «Круть», знать события предыдущих книг необязательно — в издательстве отметили, что роман не входит ни в какой цикл. Жанр новой книги автор и издательство определяют как остросюжетный триллер-детектив. В основе сюжета — приключения лихого оперативника Маркуса Зоргенфрея, который должен восстановить справедливость и спасти мир, в котором имплант-коррекция «Открытого мозга» превратила женщин в доминантный гендер.
Сюжетную канву издательство дополняет вопросами, которые проще процитировать, чем пересказать: «Как связаны разрушенный Светом ад и Мезозой? Что такое магия высших духов? Почему древнее зло нашло себе новое воплощение в сибирской ветроколонии? Причем здесь могила Париса, демон Ахилла и в чем тайна зловещей Варвары Цугундер, которую куры-заточницы считают своим ментором уже сотни лет? Остросюжетный триллер-детектив “Круть” даст ответ на многие мучительные вопросы, которых никто еще не решался задать».
В интервью изданию Business FM Генеральный директор издательства «Эксмо-АСТ» Евгений Капьев рассказал, что «в рамках книги как раз можно будет узнать, а кто же в итоге спасет мир. Цена будет около тысячи рублей, наверное, 1200, в зависимости от магазина. Мы надеемся, что продажи будут больше, чем у предыдущих книг. В целом мы видим, что продажи Пелевина год от года растут, если брать все книги, то за прошлый год увидели рост более чем 20%. Мы планируем тираж 100 тысяч экземпляров».
Кроме того, как сообщил Капьев, сам автор составил плейлист, под который читать книгу лучше всего. В плейлист из шести песен вошли треки бельгийского рэпера Stromae и «Поющих гитар», а также классическая музыка Чайковского и Баха.