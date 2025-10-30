Популярные темы
Эксперт: почему санкции против России не отменят и после завершения СВО

Европейский союз (ЕС) не захочет отменять санкции против России, причем даже после достижения мира на Украине. Об этом заявила кандидат экономических наук, руководитель исследовательской программы «Мировая экономика. Цифровые финансы. Санкционная политика» Института международных исследований МГИМО МИД России Екатерина Арапова.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Reuters

В интервью «Ленте.ру» она сообщила, что даже если прогресс в мирном урегулировании начнется, на скорую отмену санкций надеяться не стоит. По словам Араповой, Евросоюз может посчитать недостаточными эти перемены для пересмотра санкционной политики.

Собеседник издания подчеркнула, что лидеры Евросоюза не готовы на даннный момент к деэскалации (снижению напряженности) отношений с Россией.

«Санкционный режим стал долгосрочным фактором для России», — заявила экономист.

Тем временем Валентина Матвиенко высмеяла санкции Запада против России.

