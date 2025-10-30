Эксперт: почему санкции против России не отменят и после завершения СВО

Собеседник издания подчеркнула, что лидеры Евросоюза не готовы на даннный момент к деэскалации (снижению напряженности) отношений с Россией.
«Санкционный режим стал долгосрочным фактором для России», — заявила экономист.
Тем временем Валентина Матвиенко высмеяла санкции Запада против России.
