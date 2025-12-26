Стало известно, кто может выйти на пенсию досрочно

В 2026 году мужчины могут выйти на пенсию в 50 лет, женщины — в 45 лет, если они постоянно проживают на Крайнем Севере или приравненных местностях и отработали не менее 25 и 20 лет соответственно в качестве оленеводов, рыбаков или охотников-промысловиков. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.