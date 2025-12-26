Популярные темы
Стало известно, кто может выйти на пенсию досрочно

В 2026 году мужчины могут выйти на пенсию в 50 лет, женщины — в 45 лет, если они постоянно проживают на Крайнем Севере или приравненных местностях и отработали не менее 25 и 20 лет соответственно в качестве оленеводов, рыбаков или охотников-промысловиков. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Источник: РИА "Новости"

Также досрочный выход предусмотрен для работников подземных, вредных и горячих цехов. Это предусмотрено при 10 и 7,5 годах стажа для мужчин и женщин соответственно, при страховом стаже 20 и 15 лет.

Женщины могут выйти на пенсию с 50 лет, проработав по меньшей мере 15 лет трактористами, машинистами строительных машин или в текстильной промышленности с повышенной интенсивностью и тяжестью труда при страховом стаже 20 лет.

Мужчины с 55 лет, женщины с 50 лет могут получать пенсию при 25 и 20 годах стажа соответственно, если работали на лесозаготовках, в портах, на транспорте или в учреждениях исполнения наказаний.

Кроме того, досрочная пенсия предусмотрена для многодетных женщин. В 50 лет они могут выйти на пенсию, если у них есть пять детей, в 56 лет — четыре ребенка, в 57 лет — три ребенка.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с aif.ru напомнил, что 1 января 2026 года страховые пенсии вырастут на 7,6%. Индексация затронет всех пенсионеров и будет досрочной.