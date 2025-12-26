Стало известно, кто может выйти на пенсию досрочно

Также досрочный выход предусмотрен для работников подземных, вредных и горячих цехов. Это предусмотрено при 10 и 7,5 годах стажа для мужчин и женщин соответственно, при страховом стаже 20 и 15 лет.
Женщины могут выйти на пенсию с 50 лет, проработав по меньшей мере 15 лет трактористами, машинистами строительных машин или в текстильной промышленности с повышенной интенсивностью и тяжестью труда при страховом стаже 20 лет.
Мужчины с 55 лет, женщины с 50 лет могут получать пенсию при 25 и 20 годах стажа соответственно, если работали на лесозаготовках, в портах, на транспорте или в учреждениях исполнения наказаний.
Кроме того, досрочная пенсия предусмотрена для многодетных женщин. В 50 лет они могут выйти на пенсию, если у них есть пять детей, в 56 лет — четыре ребенка, в 57 лет — три ребенка.
Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с aif.ru напомнил, что 1 января 2026 года страховые пенсии вырастут на 7,6%. Индексация затронет всех пенсионеров и будет досрочной.