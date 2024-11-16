Стало известно, кто из российских актеров получает миллионы за день съемок

В шоу «Место встречи» рассказали, что актер Милош Бикович получает 420 тысяч рублей в день, гонорар Александра Петрова составляет 700 тысяч рублей. При этом актриса Кристина Асмус требует 1 миллион рублей за день съемок, а Дмитрий Нагиев — 5 миллионов рублей.