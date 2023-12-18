Стало известно, кто из россиян будет работать в новогодние выходные

«Новогодние праздники, которые прописаны у нас в Трудовом кодексе, то есть период с 1 по 8 января, являются праздничными нерабочими днями. Но есть предприятия непрерывного производства, экстренные службы (полиция, скорая, МЧС), работники со сменным графиком, например, в сфере торговли, которые все равно продолжают работать в эти праздничные дни», — сказала эксперт.

При этом она уточнила, что сотрудникам, которые выйдут на работу в эти дни, должны будут оплачивать их труд в двойном размере. Помимо этого, работники могут получить дополнительный день отдыха вместо повышенной оплаты.