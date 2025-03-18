Стало известно, кому поднимут пенсии 1 апреля

С 1 апреля российские пенсионеры станут получать больше: на эту дату назначена регулярная индексация выплат, которая поможет скорректировать эффект инфляции.
Новость о повышении пенсионных выплат появилась на сайте Правительства России — постановление уже подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Самая большая прибавка ждет тех, кто получает социальную пенсию: она составит 14,75%. Социальную пенсию получают те, кто не накопил достаточное количество трудового стажа или не могу трудиться по тем или иным показателям — например, инвалиды или дети-сироты.
В результате пожилые граждане и люди, потерявшие кормильца, начнут получать 8 824,08 рубля. У инвалидов выплата зависит от группы и составляет от 7 500,53 до 21 177,59 рублей. Дети-сироты, не имеющие родителей, станут получать 17 648,24 рубля, а малочисленные народы Севера — 8 822,91 рубля.
Как поясняет издание Фонтанка.ру, в случае, если после индексации пенсия составляет ниже прожиточного минимума, принятого в регионе, пенсионеру назначается социальная доплата, чтобы компенсировать эту разницу.
Согласно сайту Правительства, индексация затронет почти 4,2 миллиона человек — в бюджете Социального фонда на это предусмотрено около 85 млрд рублей.
Анонсировав решение на совещании с вице-премьерами 10 марта, Мишустин отметил, что «Поддержка граждан — это приоритет работы Правительства. Важно продолжать делать всё необходимое, чтобы людям своевременно перечислялись положенные им средства».
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