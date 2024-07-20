Стало известно, когда выйдет пятый сезон «Очень странных дел»

Изначально премьера «Очень странных дел» была назначена на 2024 год. Однако съемки финального сезона отложили из-за забастовки сценаристов. Как признавались сценаристы братья Дафферы, в заключительном сезоне сериала появятся идеи, не попавшие во второй. Кроме того, по словам создателей, действие новых серий будет происходить в 90-е годы.