Когда включат отопление в Москве и регионах в 2025 году

Когда отопление включат в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале отметил, что столица постепенно подходит к зимнему сезону. В ближайшие дни аномальный переход на холодную погоду не ожидается, однако температура воздуха уже начала снижаться.
В связи с этим уже сегодня, 24 сентября, власти приступят к включению отопления. В первую очередь тепло появится в социальных объектах: детских садах, школах и больницах. Затем отопление появится в жилых домах.
Включение отопления во всем городе займет несколько дней, уточнил мэр.
Собянин рассказал, что в общей сложности к осенне-зимнему периоду подготовили больше 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов.
Подмосковье
Как сообщает URA.RU, в Московской области отопление в многоквартирных домах начнут включать с 29 сентября. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он заявил об этом на заседании Правительства Московской области.
Красноярск
По данным того же издания, в Красноярске уже начали подавать тепло в многоквартирные дома и социальные объекты. Как рассказали власти, до 3 октября отопление появится во всех районах города.
Тюмень
В Тюмени отопление начали включать с 23 сентября. По словам мэра Максима Афанасьева, тепло будут подавать на объекты постепенно. Работы завершатся в течение ближайшей недели.
Мурманская область
Там отопительный сезон начался досрочно, сообщил губернатор Андрей Чибис в ходе оперативного совещания. Он рассказал, что тепло появилось уже в большинстве муниципалитетов. Процесс подключения отопления проходит поэтапно и должен завершиться в ближайшие дни.
Омск
Процесс запуска отопления во всех районах Омска займет от двух до трех недель. В первую очередь тепло традиционно появится в социальных учреждениях, затем — в жилых домах.
Якутск
Там сейчас уже завершается основная стадия запуска отопительного сезона. Тепло есть и в МКД города, и в учреждениях социальной сферы. Интересно, что отопительный сезон там планировали начать 8 сентября, но из-за теплой погоды сроки скорректировали.
Челябинская область
Здесь тепло в жилых домах появится не раньше 28 сентября. Запуск отопительного сезона на следующей неделе становится все более вероятным, сообщили участники аппаратного совещания, прошедшего в администрации Челябинска. Однако в области отопление уже появилось в 10 школах, 127 детских садах, 19 медицинских учреждениях и 3 интернатах.
Архангельская область
Подача отопления на объекты социальной инфраструктуры началась здесь 16 сентября. С 18 сентября началось поэтапное включение отопления в жилом фонде.
Камчатка
Когда появится отопление в Петропавловске-Камчатском, еще не известно. Для определения времени начала отопительного сезона специалисты мониторят температуру воздуха.
В Елизовском районе тепло поэтапно начали подавать с 22 сентября. Так, в этот день оно появилось в Новолесновском, Начикинском и Корякском сельских поселениях. 23 сентября тепло дали в городе Елизово, Пионерском и Паратунском сельских поселениях. 24 сентября тепло появится в квартирах жителей Николаевского сельского поселения. В других населенных пунктах муниципалитета отопление запустят после установления среднесуточной температуры наружного воздуха на отметке +8 градусов в течение пяти суток, пишет КАМЧАТКА-ИНФОРМ.
Уфа
В столице республики Башкирии отопительный сезон начнется с 25 сентября. Соответствующее постановление подписал мэр Уфы Ратмир Мавлиев.
Он поручил руководителям теплоснабжающих и теплосетевых организаций запустить подачу тепла потребителям по заявкам. Уточняется, что в жилых домах отопление начнут включать, как обычно, после того, как среднесуточная температура продержится на уровне ниже +8 градусов пять дней подряд.
Власти напомнили, что со дня запуска до времени, когда отопительные приборы в домах прогреются, может пройти до трех суток, пишет UfacityNews.ru.