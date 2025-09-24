Когда включат отопление в Москве и регионах в 2025 году

В Елизовском районе тепло поэтапно начали подавать с 22 сентября. Так, в этот день оно появилось в Новолесновском, Начикинском и Корякском сельских поселениях. 23 сентября тепло дали в городе Елизово, Пионерском и Паратунском сельских поселениях. 24 сентября тепло появится в квартирах жителей Николаевского сельского поселения. В других населенных пунктах муниципалитета отопление запустят после установления среднесуточной температуры наружного воздуха на отметке +8 градусов в течение пяти суток, пишет КАМЧАТКА-ИНФОРМ.