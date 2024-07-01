Стало известно, когда пройдет концерт Канье Уэста в Москве

Выступление будет организовывать компания «Арт лайф», сообщает Telegram-канал Baza. На данный момент есть два варианта места проведения концерта: арена «Лужники» и «ВТБ Арена». Организаторам больше нравится первая площадка из-за ее вместительности и возможности продать больше билетов. Уэсту же больше приглянулась динамовская арена, так как она современнее и там лучше акустика.