Стало известно, когда пройдет концерт Канье Уэста в Москве

Выступление будет организовывать компания «Арт лайф», сообщает Telegram-канал Baza. На данный момент есть два варианта места проведения концерта: арена «Лужники» и «ВТБ Арена». Организаторам больше нравится первая площадка из-за ее вместительности и возможности продать больше билетов. Уэсту же больше приглянулась динамовская арена, так как она современнее и там лучше акустика.
Ранее в информационном центре «Лужников» были опровергнуты слухи о шоу Йе в Москве. «Все подтвержденные мероприятия опубликованы на нашем официальном сайте, обычно это происходит задолго до самого события», — заявили представители площадки.