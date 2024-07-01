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Стало известно, когда пройдет концерт Канье Уэста в Москве

Артист приезжал в столицу не только на день рождения дизайнера Гоши Рубчинского, но и для выбора концертной площадки.

Источник: Bellocqimages/Bauer-Griffin/Getty Images

Выступление будет организовывать компания «Арт лайф», сообщает Telegram-канал Baza. На данный момент есть два варианта места проведения концерта: арена «Лужники» и «ВТБ Арена». Организаторам больше нравится первая площадка из-за ее вместительности и возможности продать больше билетов. Уэсту же больше приглянулась динамовская арена, так как она современнее и там лучше акустика.

Ранее в информационном центре «Лужников» были опровергнуты слухи о шоу Йе в Москве. «Все подтвержденные мероприятия опубликованы на нашем официальном сайте, обычно это происходит задолго до самого события», — заявили представители площадки.